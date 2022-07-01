Сильные дожди и грозы ожидаются в Иркутской области

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля с 16-19 часов в западных, северо-западных районах, 2-4 июля – местами по области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные дожди, грозы, град, шквалистое усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

При получении предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях спасатели рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния из-за ухудшения видимости на дорогах, выходов на туристические маршруты и акватории водоемов.