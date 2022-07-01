Четвертый раз за 2 недели горные массы обрушились на трассу в Иркутской области

Неустойчивые пласты грунта сошли с гор на 156-м км трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области – это произошло четвертый раз с 16 июня 2022 года на этом участке, сообщает пресс-служба УПРДОР «Южный Байкал».

«Работы по устранению последствий продолжаются. В связи с движением грунта, в целях обеспечения безопасности, специалисты вынуждены периодически приостанавливать работы по расчистке. На сегодняшний день силами подрядных организаций вывезено около 14 тыс. куб.м. скального грунта», – говорится в сообщении.

В работах задействовано шесть самосвалов, один экскаватор, один погрузчик и одна дорожная бригада. Организовано круглосуточное дежурство подрядной организации.

Для безопасного проезда на дороге выставлены временные дорожные знаки и конусы, по оси проезжей части установлено железобетонное ограждение и сигнальные фонари. Движение на данном участке трассы осуществляется в реверсивном режиме.