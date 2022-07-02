Подрядчик сорвал сроки реконструкции улицы Карбышева в Иркутске

Мэр Иркутска Руслан Болотов сообщил, что подрядчик, который выполняет реконструкцию улицы Карбышева, не выполнил работы в срок.

Фото мэрии Иркутска

«Реконструкция Карбышева выполнена почти на 80%. Тем не менее ремонт здесь идет со значительным отставанием от графика. Достаточно претензий и по качеству сделанного», – отметил глава города. Например, обнаружены трещины на тротуарах.

Кроме того, специалистами стройконтроля не приняли работы по устройству основания дороги – эту часть планируется переделать. Глава города пообещал, что если подрядные организации будут срывать реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», к ним будут применяться штрафные санкции.