Компания, обеспечивавшая защиту платежей 20 российских банков, решила покинуть РФ

Французская компания Thales Group, обеспечивавшая защиту платежей и проверку PIN-кодов на картах для 20 российских банков, объявила о прекращении работы на рынке РФ, пишет Forbes со ссылкой на представителя компании.

«В Россию Thales поставляла модули payShield 9000 – устройства, предназначенные для банкоматов, которые защищают и шифруют данные пользователей, рассказал Forbes сотрудник компании-дистрибьютора Thales. Этот модуль обеспечивает защиту таких операций, как проверка ПИН-кодов, платежные трансакции, выпуск платежных карт, а также управление ключами шифрования», – говорится в сообщении.

PayShield 9000 – самый популярный в мире модуль защиты платежных систем, с его помощью осуществляется более 80% от мирового объема трансакций по платежным картам.

При этом, по мнению некоторых экспертов, критической проблемы в уходе Thales из России нет, поскольку за то время, пока уже проданные решения еще будут работать, банки успеют перейти на российские аналоги: разработкой таковых занимались «Инфотекс» и CryptoPro. Уже идет тестирование и внедрение альтернативных решений.

Что касается проблем, то продукты Thales могут перестать работать при очередном обновлении ПО. Также, по словам специалистов, пока невозможно оперативно произвести такое количество модулей, чтобы покрыть нужды всех банков, – для перехода на отечественные модули может потребоваться несколько лет.