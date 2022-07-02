Снятие ограничений по ковиду может способствовать развитию въездного туризма в РФ – эксперт

Снятие ковидных ограничений в России может способствовать развитию въездного туризма, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

«Это серьезно может повлиять на возобновление въездного потока на перспективу. <…> Сейчас въездной поток у нас очень небольшой, а эта мера может его стимулировать. Это хороший знак, что у нас безопасно и не нужны никакие дополнительные затраты», – сказал Барзыкин.

Он также отметил, что ранее большинство регионов уже сняли соответствующие ограничения. При этом отмена антиковидных мер ослабит последнюю нагрузку и уберет наложенное ранее обременение на места общественного пользования.

Напомним, 1 июля Роспотребнадзор заявил, что снимает все введенные ранее из-за пандемии коронавируса ограничения ввиду снижения интенсивности эпидемии.