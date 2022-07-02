Рекордно жаркую погоду зафиксировали в Иркутской области в июне

Специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали рекордно высокие температуры в Приангарье в июне – таковые были впервые в регионе за несколько лет.

27-28 июня в Иркутской области максимальные температуры воздуха достигали +32…+39°. 28 июня на ряде станций были установлены рекорды по максимальной температуре: в Жигалово она составила +38,5° – перекрыт абсолютный максимум, предыдущий максимум +37,1° наблюдался в 1998 году, в Заларях и Черемхово перекрыты максимумы июня и составили +37,4° и +35,5° соответственно. За последние 15 лет такие же высокие температуры наблюдались в третьей декаде июня 2010 и 2017 годов.

В областном центре 27−28 июня температура воздуха днем повышалась до +32°, средняя суточная температура в эти дни превышала климатическую норму на 6° – абсолютный максимум +35,6° наблюдался в июне 2010 года.

Прогретые воздушные массы сместились на территорию Иркутской области из Казахстана.