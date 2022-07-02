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Названа сумма, которую заработал мэр Саянска Олег Боровский за 2021 год

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Опубликованы сведения о доходах мэра города Саянска Иркутской области Олега Боровского за 2021 год. Согласно декларации, его заработки в сравнении с 2020-м выросли на 708,9 тысячи рублей, до 5 млн рублей.

Список принадлежащего ему недвижимого имущества не изменился – он по-прежнему владеет двумя земельными участками для проектирования и строительства предприятия торговли и общественного питания площадями 1,8 тысячи и 7 квадратных метров. Кроме того, у главы города имеется земля под гараж, непосредственно гараж и три нежилых помещения.

Что касается движимых объектов, то у мэра по-прежнему есть Toyota Land Cruiser. При этом в 2021 году он поменял второй автомобиль на другой – вместо Lexus NX 200 у него появился Lexus RX 300.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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