Ремонт на съездах с Академического моста в Иркутске завершат на 4 месяца раньше, чем планировалось

Ремонт на съезде с Академического моста в Иркутске идет с опережением графика – завершить работы планируется уже в текущем месяце, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Фото мэрии Иркутска

«По плану здесь мы должны завершить ремонт к 1 ноября 2022 года. Сейчас все задачи выполнены на 90 процентов. Работы идут со значительным опережением графика, закончим их уже через неделю. Осталось уложить 2000 квадратных метров асфальта и нанести разметку», – рассказал директор «ИркутскАвтодора» Сергей Чертков.

Обновление дорожного покрытия на съездах с Академического моста начали в мае 2022 года. Общая площадь ремонтируемого объекта – около 29 тысяч квадратных метров.