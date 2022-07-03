Доходы мэра Черемхово Вадима Семенова за 2021 год упали на 33% в сравнении с 2020-м

Опубликованы сведения о доходах главы города Черемхово Иркутской области Вадима Семенова. Согласно данным в документации, заработки мэра за 2021 год снизились на 33% в сравнении с 2020-м.

В 2021 году глава администрации заработал 2,4 млн рублей, в 2020-м – 3,5 млн рублей. Список принадлежащего ему имущества остался прежним: он владеет домом площадью 337,6 квадрата, а также земельным участком 1,8 тысячи квадратных метров. Движимого имущества не имеет.

А вот мэрам Саянска и Усолья-Сибирского удалось за год увеличить свои капиталы. Как и главе Ангарска – его доход вырос в 15 раз и достиг 118,7 млн рублей по итогам 2021 года.