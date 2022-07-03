Рубль оказался самой сильной валютой в мире в 2022 году – аналитики CBS

Аналитики CBS назвали рубль самой сильной валютой в мире в 2022 году – таковым он стал несмотря на санкции, введенные из-за спецоперации на Украине, пишет ТАСС.

«С января рубль вырос на 45% по отношению к доллару, по состоянию на вторник курс составлял 53,45 рубля за доллар», – говорится в сообщении.

По информации CBS, повышению стоимости рубля и спроса на него способствуют активные меры российских властей, направленные на предотвращение вывода капитала за границу, а также рост цен на энергоносители.

Устойчивость национальной валюты означает, по мнению экспертов, что РФ частично защищена от карательных мер Запада, однако неизвестно, сколько будет работать эта защита.