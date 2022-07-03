Иркутские электрики сняли с опоры ЛЭП кота, который просидел на ней под грозой всю ночь

Электрики сняли в поселке Хомутово Иркутского района с опоры ЛЭП кота, который провел на ней более суток, в том числе, находился здесь под грозой, говорится в сообщении ИЭСК.

О случившемся работникам посредством соцсетей 3 июля сообщила женщина, ставшая очевидцем события. Она рассказала, что в Хомутово на опоре уже вторые сутки сидит кот, он провел под грозой всю ночь.

«Информацию передали диспетчеру филиала «Восточные электрические сети» ИЭСК, на место была направлена оперативная бригада в составе Антона Просвирина и Дениса Мальца. Антон с помощью специальных когтей забрался на опору и спас кота. Животное так устало, что даже не сопротивлялось», – рассказали в ИЭСК.