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Ангарск вернулся в тройку лидеров по суточной заболеваемости ковидом в Иркутской области

Региональный оперштаб обнародовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области по итогам минувших суток, в тройку лидеров по дневному приросту вошли Иркутск, Братск и Ангарск, где выявлено 24, 12 и 10 новых случаев соответственно.

Всего в Приангарье за сутки ковидом заразились 75 человек. Выздоровели – 64. Количество госпитализированных выросло на 17, до 250.

При этом от непосредственно от болезни за сутки никто не умер, от сопутствующих патологий – один человек.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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