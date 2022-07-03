Более 10 тыс. компаний включили в реестр для льготной IT-ипотеки

Список ИТ-компаний, отвечающих условиям для предоставления их сотрудникам льготной ипотеки, увеличился более чем на 1 тыс. организаций. В актуализированном реестре — более 10 тыс. компаний. Чтобы попасть в этот перечень, организация должна быть аккредитована Минцифры и получать налоговые льготы. Список регулярно обновляется на основании данных ФНС.

Оформить льготную ипотеку могут сотрудники ИТ-компаний, соответствующие следующим критериям:

российское гражданство;

работа в аккредитованной ИТ-компании, которая пользуется налоговыми льготами;

возраст от 22 до 44 лет включительно;

зарплата (до вычета НДФЛ): от 150 тыс. руб. в городах-миллионниках и от 100 тыс. рублей для сотрудников ИТ-компаний из других населенных пунктов. Учитывается размер за последние три месяца до обращения за кредитом.

До 2024 года программой смогут воспользоваться не менее 50 тысяч специалистов, а общая сумма кредитов составит более 240 млрд рублей. Максимальная ставка — 5% (ряд регионов могут снизить ее за счет региональных программ до 2% или до 1%). Первоначальный взнос должен составлять не менее 15%.