Площадь лесных пожаров в Иркутской области за сутки удалось сократить на 98%

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что площадь действующих пожаров в регионе удалось сократить за сутки на 98%, до 510 га.

"Из 15 действующих пожаров 9 ликвидировано на площади 21 371 га. Это четыре крупных очага в Катангском районе, два – в Жигаловском, по одному в Чунском, Ольхонском и Качугском. Задача, которую поставил вчера, выполнена", – заявил Кобзев.

Действующими, по информации главы области, остаются 5 пожаров. Их площадь – 510 га. Еще один пожар на землях Минобороны локализован на площади 18 га. В тушении задействовано 309 человек: пожарные-десантники, сотрудники лесопожарных формирований, работники арендаторов лесных участков, а также 17 единиц наземной техники.

Напомним, ранее двое суток подряд, по данным "Авиалесохраны", Иркутская область была лидером России по площади лесных пожаров, при этом большинство из них уже в минувшие сутки были локализованы. В ТОП-3 также вошли Якутия и Хабаровский край, где горели 16,4 тысячи и 5,8 тысячи га леса соответственно.