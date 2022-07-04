Производство игристых вин выросло на 40% в России

До 824 000 декалитров, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

В мае 2022 года российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года на 39,3%, до 824 тыс. дал, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования, которые в своих материалах приводит Росстат.

К игристым винам относятся все вина, которые в результате природного брожения насыщены углекислым газом. Но по правилам ЕС шампанским можно называть только определенные шипучие вина: они могут быть произведены только во французской провинции Шампань (Champagne AOC, Appellation d’Origine Contrôlée), из определенных сортов винограда, методом «шампенуа» и с определенной выдержкой.

В России, которая использует это название для собственной продукции, вопрос о правовой охране «шампанского» прежде поднимался после вступления в ВТО, и тогда Росалкогольрегулирование разъясняло, что на кириллице термины определяют вид продукции, а не наименование места происхождения товара или географическое указание. А летом 2021 года, после принятия поправок к 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», появилось понятие «российское шампанское» в отношении вина, произведенного в России.

Производство последовательно растет с февраля: в том месяце прирост год к году был менее 6% (до 704 тыс. дал), в марте это было уже 20% (до 888 тыс. дал), в апреле — почти 30% (до 872 тыс. дал). Всего за пять месяцев этого года производство шампанских и игристых вин увеличилось почти на 25%, до 3,9 млн дал.