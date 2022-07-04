Новая функция виртуальных ассистентов Салют — поиск банкоматов с поддержкой аудиосценариев для незрячих

Сбер обновил программное обеспечение на своих банкоматах, и теперь незрячим клиентам банка доступно 37 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (80% сети), рассказали SIA.RU в банке.

Найти банкомат с поддержкой аудиосценариев незрячему помогут виртуальные ассистенты Салют в приложении СберБанк Онлайн. Клиент может задать им вопрос в любой форме, например, «банкомат для незрячих», после чего ассистенты озвучат адреса трёх ближайших доступных банкоматов (на устройстве пользователя должна быть включена функция геолокации). Узнать адреса доступных банкоматов также можно по номеру 900.

А для того чтобы самостоятельно провести операцию в банкомате, человеку с нарушением зрения достаточно иметь с собой банковскую карту и проводные наушники. Как только пользователь вставляет в разъём наушники, банкомат автоматически переходит в специальный режим работы с аудиоподсказками, что позволяет узнать баланс карты, внести и снять наличные. При этом экран устройства погашен, пока подключены наушники, что делает такое обслуживание безопасным, поскольку посторонние лица не могут увидеть данные клиента.

Адаптация всех продуктов и сервисов банка для клиентов с инвалидностью — важное направление ESG-стратегии Сбера. Инклюзивные сервисы не только удобны, но и обеспечивают клиентам с инвалидностью самостоятельность и безопасность конфиденциальных данных, что особенно важно в современных условиях.