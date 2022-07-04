Банк Уралсиб открыл Центр развития малого бизнеса в Нижнем Новгороде

В начале недели в офисе банка Уралсиб на ул. Пискунова 29 прошло открытие Центра развития малого бизнеса. Основной задачей нового центра является увеличение доли банка в сегменте малого бизнеса в Нижегородском регионе, рост кредитного портфеля, развитие долгосрочных отношений с предпринимателями.

Это новый формат привлечения и обслуживания клиентов малого и среднего бизнеса, который Уралсиб сегодня активно развивает. Подобные центры уже открыты в нескольких крупных городах присутствия банка.

«Банк открыл несколько таких центров в крупных городах Поволжья, Сибири, на Урале, в Южном и Центральном регионах присутствия, – рассказала территориальный директор ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Нижнем Новгороде Ирина Козлова. – В настоящее время база клиентов малого бизнеса Уралсиба в нашем регионе стабильно растет, и новый формат работы позволит клиентам банка более эффективно развивать свой бизнес. У нас есть все необходимое для этого – качественные банковские продукты, квалифицированные кадры и огромный потенциал»

На торжественной церемонии присутствовал руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Александр Фатеев. «Мы открываем центры малого бизнеса в городах с высоким потенциалом для активного роста. Сегодня очередь Центра малого бизнеса Уралсиба в Нижнем Новгороде, и очень приятно видеть воодушевление коллег, их настрой и заряженность на эффективную работу. Уверен, что новая команда профессионалов справится со всеми поставленными задачами. – отметил Александр Фатеев. – Банк за первое полугодие 2022 годы уже увеличил клиентскую базу на 5%, а по итогам года рост составит более 15%. Для наших клиентов мы планируем в ближайшее время также запустить ряд новых продуктов и сервисов на конкурентных условиях».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).