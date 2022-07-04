На среднего горожанина Иркутской области приходится 26,9 м² жилья

А в сельской – 22,9 м², сообщает Иркутскстат.

Жилищный фонд Приангарья включает 347,1 тыс. жилых зданий, среди них по количеству преобладают индивидуальные жилые дома (68%), а по площади – многоквартирные дома (67%).

Основная часть жилья в Приангарье введена в эксплуатацию в 1946-1995 годах, позднее 1995 года введено 25% жилищного фонда. Почти равное количество приходится на панельные и деревянные строения.

В целом по области полностью благоустроено 63,1% площади жилья. В городской местности доля благоустроенного жилья значительно выше, чем в сельской – 76% против 10%