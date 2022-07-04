Молодые иркутяне чаще всего хотят работать менеджерами по продажам

Эксперты hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) более 26 тысяч резюме иркутян в возрасте от 14 до 35 лет и разобрались в карьерных предпочтениях молодых соискателей.
Самые популярные профессии у молодых специалистов до 35 лет из Иркутской области это специальности менеджера по продажам (13% резюме), продавца (12%), администратора (10%), водителя (7%) и курьера (6%). Также в топ-10 вошли специальности официанта, секретаря, кредитного специалиста, программиста и офис-менеджера.
ТОП-10 самых популярных специальностей среди молодых (до 35 лет включительно) жителей Иркутской области:
- Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (13% от всех резюме соискателей до 35 лет включительно)
- Продавец-консультант, продавец-кассир (12%)
- Администратор (10%)
- Водитель (7%)
- Курьер (6%)
- Официант, бармен, бариста (6%)
- Секретарь, помощник руководителя, ассистент (4%)
- Кредитный специалист (4%)
- Программист, разработчик (3%)
- Офис-менеджер (3%)
Первые пять мест общероссийского рейтинга занимают такие специальности как менеджер по продажам, администратор, продавец-консультант, программист и секретарь руководителя. Интерес к работе курьером лишь на 6 месте. Кроме того, в перечень приоритетных попали такие должности как руководитель проектов и инженер-конструктор/проектировщик, которых не оказалось в иркутском топе.
Любопытно, что четверть (26%) всех молодых соискателей из Иркутской области в возрасте до 35 лет включительно готовы к переезду ради хорошей работы (в целом по России этот показатель чуть выше – 27%). Чаще всего о желании переехать в своих резюме сообщают молодые соискатели из Чукотского АО (67%), Ямало-Ненецкого АО (44%) и Республики Калмыкия (42%). Реже всего желающие переехать встречаются среди молодежи Псковской и Пензенской областей (по 21%), Ленинградской области (20%) и Московской области (19%). Среди сибирских регионов наибольшая доля желающих переехать зафиксирована в Томской области (31%), реже всего такие планы возникают у молодых кадров из Алтайского края (22%).
Чаще всего в качестве желаемого места переезда соискатели из Иркутской области указывают Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Сочи и Казань. Среди регионов за пределами России в запросах лидирует Грузия и Казахстан.