Молодые иркутяне чаще всего хотят работать менеджерами по продажам

Эксперты hh.ru проанализировали (исследование есть у SIA.RU) более 26 тысяч резюме иркутян в возрасте от 14 до 35 лет и разобрались в карьерных предпочтениях молодых соискателей.

Самые популярные профессии у молодых специалистов до 35 лет из Иркутской области это специальности менеджера по продажам (13% резюме), продавца (12%), администратора (10%), водителя (7%) и курьера (6%). Также в топ-10 вошли специальности официанта, секретаря, кредитного специалиста, программиста и офис-менеджера.

ТОП-10 самых популярных специальностей среди молодых (до 35 лет включительно) жителей Иркутской области:

Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами (13% от всех резюме соискателей до 35 лет включительно)

Продавец-консультант, продавец-кассир (12%)

Администратор (10%)

Водитель (7%)

Курьер (6%)

Официант, бармен, бариста (6%)

Секретарь, помощник руководителя, ассистент (4%)

Кредитный специалист (4%)

Программист, разработчик (3%)

Офис-менеджер (3%)

Первые пять мест общероссийского рейтинга занимают такие специальности как менеджер по продажам, администратор, продавец-консультант, программист и секретарь руководителя. Интерес к работе курьером лишь на 6 месте. Кроме того, в перечень приоритетных попали такие должности как руководитель проектов и инженер-конструктор/проектировщик, которых не оказалось в иркутском топе.

Любопытно, что четверть (26%) всех молодых соискателей из Иркутской области в возрасте до 35 лет включительно готовы к переезду ради хорошей работы (в целом по России этот показатель чуть выше – 27%). Чаще всего о желании переехать в своих резюме сообщают молодые соискатели из Чукотского АО (67%), Ямало-Ненецкого АО (44%) и Республики Калмыкия (42%). Реже всего желающие переехать встречаются среди молодежи Псковской и Пензенской областей (по 21%), Ленинградской области (20%) и Московской области (19%). Среди сибирских регионов наибольшая доля желающих переехать зафиксирована в Томской области (31%), реже всего такие планы возникают у молодых кадров из Алтайского края (22%).

Чаще всего в качестве желаемого места переезда соискатели из Иркутской области указывают Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Краснодар, Сочи и Казань. Среди регионов за пределами России в запросах лидирует Грузия и Казахстан.