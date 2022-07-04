Игорь Кобзев опроверг слухи об уходе с поста губернатора Иркутской области

Он попросил СМИ и телеграмм-каналы перестать эксплуатировать эту тему и распространять слухи.

«Хотел бы поставить точку в многочисленных слухах и публикациях про мой уход из области и переход на работу в федеральные структуры <…> Два года – ничтожно малый срок, чтобы подводить итоги. Поэтому и уходить куда-то, не выполнив обещанное - не планирую. С министром МЧС Александром Вячеславовичем Куренковым у нас сложились доверительные хорошие отношения. Но это вовсе не значит, что за спиной у жителей Иркутской области я веду какие-то переговоры», – пишет губернатор в своем Телеграм-канале.