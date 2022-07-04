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Доллар 56. На валютном рынке разворот?

Доллар в начале прошедшей недели опускался до 50 рублей. Минфин и ЦБ поспорили, нужно ли его ослаблять. Минфин – «за», для этого ведомство готово скупать валюту у дружественных стран. ЦБ – «против»,  регулятор пугает девальвацией. Но в пятницу, кажется, начался разворот, подчеркивает эксперт «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.



В пятницу на Мосбирже доллар поднялся до 56 рублей.

– Моя позиция по баксу не изменилась. Я считаю, что к осени его нужно привести правдами и неправдами в районе 65 рублей, потому что завышенный курс губителен сейчас для российской экономики. Время для нас тикает очень быстро и его нужно использовать, – резюмирует эксперт БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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