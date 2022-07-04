Более 30 млн рублей перевели предприниматели Байкальского банка через сервис Сбера «Переводы с бизнес-карт»

В этом году предприниматели Байкальского банка перевели физическим лицам более 30 млн рублей с помощью сервиса «Переводы с бизнес-карты на карты физических лиц» (API), рассказали SIA.RU в банке.

Сервис Сбербанка «Переводы с бизнес-карт на карты физических лиц» (API) используется юридическими лицами и предпринимателями, сфера деятельности которых предполагает регулярные расчеты с физическими лицами: выкуп поддержанных автомобилей, пункты приема металлолома, пункты приема и переработки отходов, закуп с/х продукции и дикоросов у физлиц, лесозаготовка, скупка домашней техники, ювелирных украшений, деятельность ломбардов и микро-кредитных организаций. Cервис актуален и для компаний, работающих на условиях подряда с физическими лицами (самозанятыми), не имеющими расчетных счетов для ведения бизнеса.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка:

«На территории Байкальского банка сервис наиболее востребован у клиентов, занимающихся выкупом автомобилей, лесозаготовками, приемом металлолома и отходов. Более 55% от общей суммы переводов с бизнес-карт на карты физических лиц приходится на эти отрасли. Сервис позволяет клиентам не только экономить, но и снижать риски расчетов наличными».

Группа компаний «Первая автоколонна», занимающаяся реализацией автомобилей с пробегом, подключилась к сервису в январе 2022 года. Сервис внедрен в двух автосалонах «Yes Auto» и «Легенда MOTORS».

Дмитрий Сыровой, генеральный директор автосалона «Yes Auto»:

«Новый сервис Сбера актуален для нашей компании. Во-первых, это экономия - тариф на перевод денежных средств через сервис API в 2- 4 раза ниже, чем тариф за снятие наличных. Во-вторых, зачисление средств для наших клиентов стало более быстрым и комфортным. И третье – за счет автоматизации бизнес-процессов существенно экономится рабочее время сотрудников».

Для подключения сервиса клиенты банка могут обратиться к клиентскому менеджеру.