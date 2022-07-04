Cбербанк расширил условия «Дальневосточной ипотеки»

Сбербанк расширил действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» в соответствии с поручением Правительства РФ. Теперь оформить льготную ипотеку по минимальной ставке могут также проживающие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) врачи и педагоги, независимо от их возраста и семейного положения. Ранее программа распространялась только на семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, либо на родителя до 36 лет, воспитывающего ребенка до 19 лет, а также на участников программы «Дальневосточный гектар», рассказали SIA.RU в банке.

По программе можно приобрести квартиру в новостройке, либо объект на вторичном рынке в сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского АО.

Процентная ставка составляет от 1,7% (на новостройки и готовое жильё) либо от 1,5% годовых (строительство дома). Срок кредита — до 20 лет. Приобретаемая недвижимость должна находиться на территории ДФО. Работникам государственных образовательных организаций и сотрудникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения необходимо иметь общий стаж в должности не менее 5 лет.

«Расширение льготной программы «Дальневосточной ипотеки» позволит еще большему числу людей ею воспользоваться. За первое полугодие 2022 года в рамках «Дальневосточной ипотеки» было выдано кредитов на сумму 37,5 млрд рублей — это в 2 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. Теперь программа стала доступной для тысяч медицинских и педагогических работников на Дальнем Востоке. У людей появилась уникальная возможность решить жилищный вопрос практически без переплаты по кредиту — по исключительно низкой ставке в 1,5% или 1,7% годовых», — Николай Васёв вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик».

По данным аналитиков Домклик, по итогам шести месяцев 2022 года, наиболее популярна программа в Якутии (сумма выдач 10 млрд рублей), Приморском крае (9 млрд рублей), Благовещенске (4,5 млрд рублей), Хабаровске (4 млрд рублей) и Республике Бурятия (2,3 млрд рублей). Подать заявку на «Дальневосточную ипотеку» можно онлайн на Домклик или в отделении банка. Выдачи ипотечных кредитов по обновленным условиям начнутся после вступления в силу постановления Правительства РФ.