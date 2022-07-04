Новости

Все коронавирусные ограничения в России отменят 15 июля – Интерфакс

Читайте также:

47 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки
4 июля 2022
Ангарск вернулся в тройку лидеров по суточной заболеваемости ковидом в Иркутской области
3 июля 2022

Требование о предоставлении ПЦР-тестов для иностранцев продолжит работать. Исключение составляют граждане Белоруссии, сообщает Интерфакс.

«По итогам состоявшегося обсуждения оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ, установленных распоряжениями правительства», – сообщили журналистам в оперштабе в понедельник.

Кроме того, штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главы Роспотребнадзора.

«Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются», – подчеркнули в штабе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании