Волонтёры ИНК организовали развлекательную программу для воспитанников Черемховского детского дома

Волонтерский отряд Иркутской нефтяной компании провел развлекательную программу для воспитанников Черемховского детского дома, рассказали SIA.RU в компании.

Юбилейный – десятый – визит волонтеров прошел в оздоровительном детском лагере, где в настоящее время отдыхают воспитанники детдома. Совместно со взрослыми дети участвовали в «пиратском» квесте, мастер-классе по рисованию картин шоколадом, танцевали, рассказывали о себе, играли на свежем воздухе.

Большинство приехавших сотрудников приняли участие в подобной акции впервые. «Никогда не была в детском лагере, но в этот день было столько активностей, что я сумела проникнуться атмосферой и всё наверстать. Здорово окунуться в детство, весело провести время и стать другом для таких открытых и общительных ребятишек», – поделилась ведущий специалист по администрированию проекта Иркутского завода полимеров Ольга Гнеушева.

«Это была пробная поездка. Долго сомневалась и опасалась, что расплачусь, станет всех жалко. Встреча прошла легко и весело. На момент я забыла о своих заботах и просто играла, как ребенок. Была удивлена открытости детей, почти все ребята легко идут на контакт. После поездки поняла, что нам есть чему у них учиться: дети умеют радоваться мелочам, быть благодарными», – отметила техник цеха электрических сетей Эльвира Герман.

«У меня вызывает внутренний бунт, когда люди, ни разу не побывав в детском доме, убеждены, что там живут только трудные дети, которые попрошайничают, воруют, дерутся, грубят взрослым. Поэтому многие не видят смысла в таких волонтёрских поездках. Лично я, посещая детский дом или хоспис, получаю для себя ответы на многие вопросы. Мне нравится общаться с ребятами, которые даже в самой сложной жизненной ситуации остаются детьми: с удовольствием играют, поют, рисуют, делятся сокровенным», – рассказала ведущий специалист по оформлению разрешительной документации Ксения Гвоздинская.

Организатор поездки, руководитель группа подготовки проектной документации на твердые полезные ископаемые Валентина Домашенко отметила: «Нет сложных детей. Есть дети с трудной судьбой. У каждого она своя. Важно не то, сколько ты детям подарков привез, а то, что ты приехал, нашел время пообщаться с ребенком, поиграть. Он тебе что-то рассказывает, а ты его просто слушаешь. Потому что с воспитателем не всем можно поделиться. Такие поездки оставляют чувство полноты, насыщенности и многогранности жизни!».

«Волонтеры ИНК – это наши постоянные, надежные друзья. Благодаря таким визитам развиваются как дети, так и взрослые гости, обмениваются положительными эмоциями, теплом и улыбками, чего так не хватает в наши дни», - поделилась директор детского дома Наталья Клименко.

С момента основания Иркутская нефтяная компания является социально-ориентированной. Помимо реализации благотворительных программ ИНК и фонда Марины Седых сотрудники инициируют собственные проекты: новогодние подарки для воспитанников из детских домов, сбор средств тяжело больным детям, поздравление ветеранов. В рамках волонтерского движения осуществляются поддержка социально незащищенных групп населения, экологические проекты, помощь животным, пропаганда здорового образа жизни. По всем направлениям реализуется работа и в Усть-Куте.