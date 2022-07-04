«Открытие Инвестиции» и ЛитРес подарят книгу за инвестиции

«Открытие Инвестиции» и ЛитРес запустили совместную акцию «Книга за инвестиции в подарок!». При оформлении продуктов УК «Открытие» все клиенты получат промокод на бесплатную книгу в крупнейшем книжном сервисе России и странах СНГ – ЛитРес, рассказали SIA.RU в банке.

Чтобы принять участие в акции, клиенту достаточно инвестировать средства в любой открытый паевой инвестиционный фонд компании в период с 4 по 31 июля. После оформления продукта ссылка на подарочную книгу придет на электронную почту клиента.

Выбрать книгу можно из специальной подборки, подготовленной экспертами «Открытие Инвестиции». Подборка составлена таким образом, чтобы каждый мог найти литературу по своим интересам. Среди доступных книг – электронные и аудиокниги на разные темы: личная эффективность, саморазвитие, финансы, психология.

Артем Ганичев, руководитель направления Управления продуктов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«Уоррен Баффет однажды сказал, что лучшие инвестиции – это инвестиции в самого себя. Благодаря запуску совместной промоакции с ЛитРес мы предоставляем клиентам возможность не только принять участие в росте национальной экономики, но и бесплатно приобрести новые знания по финансам и личной эффективности. В дальнейшем мы планируем продолжить радовать наших клиентов различными бонусами при приобретении инвестиционных продуктов компании».

Отметим, что книгу можно получить и при приобретении нового продукта УК «Открытие» – фонда «Открытие – Сбалансированный Рантье», который предполагает ежеквартальные выплаты дохода на банковский счет клиента.

Промокод на бесплатную книгу действителен для активации до конца августа. Воспользоваться им можно только один раз вне зависимости от количества покупок. Полные правила акции доступны по ссылке.