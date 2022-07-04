Siemens, BMW и Lego включены в список товаров для параллельного импорта

Минпромоторг расширил список товаров для параллельного импорта в РФ, при этом исключив из списка продукцию тех производителей, которые продолжают работать на российском рынке, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу министерства Дениса Мантурова.

В ведомстве уточнили, что в перечень внесли бренды Siemens, BMW и Lego. А исключены из списка производитель насосного оборудования Wilo, производитель батареек и аккумуляторов Duracell и бренд гигиенической продукции Merries, которые гарантируют поставки в РФ.

– Механизм параллельного импорта работает. Не так давно мы внесли в Минюст откорректированный перечень. Из него исключены компании, которые продолжают поставлять на российский рынок свою продукцию и не уходили с нашего рынка. А, наоборот, включены в него — продукция компаний Siemens, BMW — тех, кто демонстрирует свою позицию и не поставляет продукцию на наш рынок,–заявил Денис Мантуров в кулуарах выставки «Иннопром-2022».