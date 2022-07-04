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Путевки в Турцию подорожали на 50% за год

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Туристические путевки в Турцию подорожали в среднем на 50% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов компаний Level.travel, Tez Tour, «Островок». По их оценкам, средняя цена тура на семь дней на двоих в Турцию выросла с 115 тыс. руб. до 172 тыс. руб.

Прежде всего рост цен на путевки вызван выросшими ценами на авиаперелеты, которые из-за ограничений, наложенных на российские авиакомпании, длятся пять часов вместо трех. Кроме того, на рост цен повлияло падение лиры к доллару.

Несмотря на рост цен, загрузка отелей высокая.

– Мы фиксируем в Турции высокую загрузку отелей. Большинство объектов размещения активно заполняют местные, поэтому цены на оставшиеся в наличии номера повышаются, – сообщили в пресс-службе Tez Tour.

По оценкам экспертов, самыми популярными турецкими курортами среди россиян являются Анталья (35% купленных путевок), Кемер (28%) и Сиде (20%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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