Микрорайон «Зеленый» планируется подключить к центральному отоплению в 2025 году

Правительство Иркутской области утвердило план реализации проекта по строительству тепловой сети в микрорайон «Зеленый» в Иркутске и центрального теплового пункта. За два с половиной года предстоит проложить около 4,3 км тепловой сети диаметром 325 мм, построить центральный тепловой пункт мощностью 2 575 м3/час. По завершению проекта в конце 2024 года существующие в «Зеленом» потребители будут подключены к Ново-Иркутской ТЭЦ.

В настоящее время системы отопления и горячего водоснабжения микрорайона заведены на локальную котельную. Она работает на дорогом мазуте, что приводит к высоким тарифам на тепло. Основное оборудование находится в большой степени износа. Качество теплоснабжения и горячего водоснабжения низкое, регулярны жалобы на химический состав теплоносителя.

– Реализация проекта по переводу микрорайона «Зеленый» на центральное теплоснабжение решит все эти проблемы. Проживающие там семь тысяч иркутян почувствуют улучшение экологической обстановки, качества оказания услуг, поскольку неэффективная мазутная котельная будет выведена из эксплуатации, – отметил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Реализацией социально-значимого проекта будет заниматься ООО «Байкальская энергетическая компания», у которой заключено соглашение о сотрудничестве с Правительством Иркутской области. В июне была одобрена заявка региона на предоставление компании займа государственной корпорации – Фонда содействия реформирования ЖКХ за счет средств, планируемых к получению из Фонда национального благосостояния. Общая стоимость проекта оценивается в 819 млн рублей. В настоящее время проект проходит процедуру технологического и ценового аудита.