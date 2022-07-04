Лабораторное оборудование из Иркутской области будут экспортировать в Узбекистан

Лабораторное оборудование, произведенное в Иркутской области, планируют продавать в Узбекистане. Предварительные договоренности об этом достигнуты по итогам бизнес-миссии представителей Приангарья в Ташкент и Навои, которую организовало Правительство региона совместно с Центром поддержки экспорта, входящим в структуру «Мой бизнес» - Иркутск.

В состав делегации вошли три компании: «ИНТОП ПРО», которая разрабатывает комплексные решения в области промышленных полов, гидроизоляции, защиты, ремонта и усиления железобетонных и металлоконструкций; ООО «Вектор» - поставщик сжиженного газа, изобутана, пропилена, кокса, бензина и дизельного топлива, ООО «АДС-Лаб» - производитель лабораторного оборудования и мебели.

– Правительство Иркутской области, минэк региона и институты развития поддерживают такие выездные мероприятия, чтобы у бизнеса была возможность, с одной стороны, провести более глубокий анализ рынка, с другой – презентовать Приангарье и найти заинтересованных партнеров. Посещение страны – один из важнейших этапов организации выхода на новые рынки. Здесь предприниматель показывает серьезность своих намерений, презентует товар и получает обратную связь из первых рук, – отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

В городе Навои представители Иркутской области встретились с руководителями местной свободной экономической зоны, а также посетили ведущие промышленные предприятия. Среди прочего в ходе переговоров обсудили перспективы открытия битумного терминала, размещения производства сухих строительных смесей на территории свободной экономической зоны «Навои».



Кроме того, участники бизнес-миссии провели более 20 встреч с узбекскими компаниями строительной и нефтегазовой отраслей, ведущими поставщиками лабораторного оборудования, посетили торгпредство РФ и представительство Российского экспортного центра в Узбекистане.

По итогам визита уже есть предварительные договоренности. Так, компания «АДС-Лаб» намерена начать экспорт лабораторного оборудования, а «ИНТОП ПРО» прорабатывает вопрос поставки пробной партии сухих смесей строительной компании из Узбекистана.