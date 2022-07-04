Еще две криптоплатформы заморозили вывод средств инвесторов

Криптовалютные платформы Voyager и Vauld заявили о приостановке вывода средств, депозитов и торговли на своих платформах. Обе компании назвали спад на рынке цифровых активов главной причиной блокировки операций, сообщает РБК.

По сообщению Vauld, на фоне проблем других криптопроектов инвесторы за последние три недели вывели из криптобанка почти $200 млн. За временное пользование токенами он обещал клиентам до 40% годовых.

Крах сектора начался в мае со стейблкоина TerraUSD и его «парной» криптовалюты Luna и продолжился крахом криптокредиторов BlockFi и Celsius, а также банкротством криптофонда Three Arrows Capital.