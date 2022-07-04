Новости

Еще две криптоплатформы заморозили вывод средств инвесторов

Криптовалютные платформы Voyager и Vauld заявили о приостановке вывода средств, депозитов и торговли на своих платформах. Обе компании назвали спад на рынке цифровых активов главной причиной блокировки операций, сообщает РБК.

По сообщению Vauld, на фоне проблем других криптопроектов инвесторы за последние три недели вывели из криптобанка почти $200 млн. За временное пользование токенами он обещал клиентам до 40% годовых.

Крах сектора начался в мае со стейблкоина TerraUSD и его «парной» криптовалюты Luna и продолжился крахом криптокредиторов BlockFi и Celsius, а также банкротством криптофонда Three Arrows Capital.

Читайте также:

Согласован проект первого общеевропейского закона о регулировании рынка криптоактивов
4 июля 2022
Криптовалюта получила передышку перед новым падением котировок
27 июня 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#биткоин #криптовалюта #блокчейн, последние новости, 2021":
Все материалы сюжета (556)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании