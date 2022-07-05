70% работников Иркутской области намерены пойти отпуск в июле

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди соискателей из Иркутской области и выяснила, как часто они планируют отпуск в июле, и как предпочитают отдыхать.

Самый популярный месяц для отпуска – июль, отдыхать в середине лета предпочитают 70% иркутян.

При этом, большинство из тех, кто планирует идти в отпуск в этом году, намерены отправиться в путешествие по России (56%). Наиболее популярные направления у жителей Иркутской области – Алтайский край (26% планируют поездку в этот регион) и Краснодарский край (25%). В число самых популярных направлений, хотя и с большим отставанием, вошли также Республика Алтай, Красноярский край, Республика Крым и Санкт-Петербург.

19% опрошенных иркутян отдают предпочтение отдыху за границей, в приоритете у них Турция и Таиланд. Чаще такие планы встречаются у IT-специалистов.

Кроме того, 26% респондентов проведут отпуск на даче, 25% займутся бытовыми делами и ремонтом, 21% останутся дома, и проведут время на диване, за компьютером или с книгой, 19% отправятся в поход. А 14% возьмут на время отпуска подработку, чаще такие планы встречаются у специалистов по маркетингу и пиарщиков, а также у административного персонала.