Рубль укрепляется против китайского юаня, но падает против доллара и евро. Что происходит?

Рубль начал торги новой недели снижением против доллара и евро, но укреплением позиций против китайского юаня. Доллар торгуется на уровне 55 руб., евро – 57,1 руб., юань – 8,45 руб.

Аналитики БКС считают, что китайская валюта может стать одним из ключевых инструментов для проведения интервенций Минфина, что стимулирует спрос на неё. Кроме того, юань – это единственная валюта, помимо доллара и евро, по которой есть более-менее высокая ликвидность.

– Ожидается, что Россия и Китай могут постепенно переводить внешнеторговые операции на расчеты в нацвалютах, что будет еще больше увеличивать ликвидность, – резюмируют эксперты БКС.



Волна ослабления российской валюты против доллара и евро началась на прошлой неделе после очередного смягчения валютных ограничений, а также на фоне ранее озвученного намерения властей бороться с завышенным курсом рубля. В четверг Банк России увеличил до $1 млн максимальный ежемесячный лимит перевода валюты физлицами за рубеж.

По мнению аналитиков, если доллар закрепится выше 56, это сместит ориентиры к 60.