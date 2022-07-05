Магазины Cropp, Mohito и Reserved в России купила компания из Эмиратов

Ранее бизнес принадлежал польской LPP, сообщает РБК.

Теперь российское юрлицо на 95% принадлежит зарегистрированной в ОАЭ компании, на 5% — генеральному директору Анне Пилюгиной

Основным владельцем ООО «РЕ Трэйдинг» — российского подразделения польской LPP, которой принадлежат бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay — стала зарегистрированная в ОАЭ компания «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО», следует из данных ЕГРЮЛ.

По данным реестра, «Фар Ист Сервисиз — ФЗКО» теперь принадлежат 95% российской компании. Еще 5% перешли генеральному директору Анне Пилюгиной. Дата всех изменений — 30 июня. До этого «РЕ Трэйдинг» на 100% принадлежала LPP.

Поставки товаров LPP в Россию приостановлены с 4 марта, тогда же были остановлены онлайн-продажи и инвестиции. С 30 марта ретейлер закрыл все свои магазины в России.