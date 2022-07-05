Объем перевозок из Казахстана вырос за три месяца на 30% — ПЭК

Рост связан с переориентацией российских компаний на поставщиков из республики и увеличением доли транзитных перевозок. Наиболее существенный рост объемов перевозки за март-май фиксируется в бытовой технике, косметике, автозапчастях и расходных материалах, сообщил директор филиала ПЭК в Казахстане Батыр Усенов.

В новых условиях растет транзитная роль Казахстана, особенно при доставке из Китая, подчеркивают в ПЭК.

– Только за пять месяцев 2022 года товарооборот между РФ и КНР увеличился на 28,9%, по данным Главного таможенного управления КНР. Главным барьером для автодоставки остаются регулярные заторы на погранпереходах между Россией и Китаем. Так, 6 июня на погранпереходе «Краскино-Хуньчунь» снова скопилась пробка из 170 грузовиков. Регулярные заторы также возникают на МАПП «Забайкальск-Маньчжурия», — говорится в сообщении.

С учетом роста объемов и нехватки пропускной способности на погранпереходах между Россией и Китаем, часть автомобильного грузопотока из КНР перевозчики перестраивают на транзит через Казахстан, поясняют эксперты ПЭК.