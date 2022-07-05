Как «докупить стаж» для выхода на пенсию

Не у всех граждан при достижении пенсионного возраста достаточно стажа и пенсионных баллов, рассказала агентству «Прайм» к.э.н, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмина Иванова-Швец.

«Сейчас этот вопрос актуален и для самозанятых, которые сами должны заботиться о своей будущей пенсии», — отметила собеседница.

Она напомнила, что до 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 баллов.

Закон допускает «покупку» половины необходимого стажа, это 7,5 лет. «Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36669.60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить 1 год стажа и 1,076 балла», — рассказала она.