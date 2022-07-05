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Альфа-банк включили в реестр IT-компаний. Что это значит?

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций включило Альфа-банк в реестр IT-компаний. Это означает, что теперь для кредитной организации будут доступны льготы IT-компаний.

По данным пресс-службы банка, в Альфе работает более 8000 айтишников – это разработчики, тестировщики, дата-сайентисты, аналитики, специалисты по кибербезопасности, UX-исследователи и др.

Статус IT-компании позволит Альфа-банку платить нулевой налог на прибыль, снизить страховые взносы, а работникам получить субсидированную IT-ипотеку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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