МТС разогнала скорость интернета для жителей четырех крупных городов Приангарья в полтора раза

МТС увеличила среднюю скорости интернета в полтора раза в четырех крупных промышленных городах Иркутской области – Усть-Куте, Железногороск-Илимском, Черемхово и Шелехове, где в общей сложности проживает около 165 тысяч человек. Это стало возможно благодаря модернизации оборудования и увеличению емкости сети на всей территории населенных пунктов, рассказали SIA.RU в компании.

Повышенная скорость мобильного интернета в этих городах позволяет свободно просматривать видео в хорошем качестве и эфиры в соцсетях, играть в онлайн, а также оформлять пособия на портале Госуслуг, удаленно работать и учиться, в том числе, в часы высоких нагрузок на сеть. Ускоренный интернет охватывает все социально-значимые локации горожан: школы, сузы, детские сады, больницы и поликлиники, вокзал, стадионы и парк отдыха и вблизи заводов и предприятий, где работает большинство горожан.

«Увеличение скорости мобильного интернета и развитие инфраструктуры под запросы жителей региона – приоритетная задача МТС. Мы разогнали скорость в Усть-Куте, Железногорске, Черемхово и Шелехове, чтобы жителям этих городов не было «тесно» даже в так называемый час-пик пользования интернетом, и им всегда были доступны социально-значимые ресурсы, такие как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений. В ближайшее время планируем увеличить скорость интернета еще в трех крупных городах Иркутской области», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.