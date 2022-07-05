Проект АТБ PLUG-IN набирает обороты

В начале июня во Владивостоке стартовал образовательный проект Азиатско-Тихоокеанского банка АТБ PLUG-IN, который позволит молодым специалистам получить профессиональные навыки в сфере IT и трудоустроиться в банк. Центр обучения действует на базе Дальневосточного федерального университета.

Для повышения мотивации и возможности познакомиться с будущими коллегами из банка для студентов запланирована серия онлайн-встреч и тренингов от экспертов АТБ.

Так, в конце июня состоялась первая онлайн-встреча с руководителем дирекции инвестиционно-банковского бизнеса Андреем Юматовым. Стоит отметить, что итоговым проектом учеников будет работающее инвестиционное приложение для просмотра графика котировок и формирования финансовых инструментов, поэтому дискуссия являлась важным теоретическим этапом. Приглашенный эксперт рассказал о текущем инвестиционном климате, а также о потребностях клиентов и текущих задачах банка.

Трехмесячный интенсив, который начался в июне, включает широкую программу обучения. Студенты получают не только большой объем знаний, но и оттачивают свои навыки в практических заданиях.

У АТБ PLUG-IN появились группы в социальных сетях ВКонтакте и Telegram. Если вам интересно следить за развитием проекта, или вы тоже мечтаете стать востребованным специалистом в сфере IT, подписывайтесь и узнавайте наши новости.

Напомним, что АТБ PLUG-IN – это первый подобный образовательный центр нашего банка. Учиться в нем могут студенты и выпускники IT-факультетов, а также те, кто имеет математическое, инженерное образование или знает основы любого объектно-ориентированного языка программирования.

В конце курса выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке и смогут устроиться на работу в Азиатско-Тихоокеанский банк разработчиком мобильных приложений или Java-программистом.

Кстати, в начале осени АТБ PLUG-IN откроет двери для второго потока счастливчиков, которые смогут пройти отборочный конкурс и начать обучение. Оставить заявку на участие можно по этой ссылке.