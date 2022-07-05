Виновника аварии в сквере с «Верблюжонком» в Иркутске обяжут возместить ущерб

В результате ДТП пострадали три скамейки, четыре урны, ограждения, повреждены живая изгородь из акации и клумба, сообщили SIA.RU в мэрии.

Как установили инспекторы ДПС в ходе выезда на место дорожного происшествия, водитель Toyota Mark II, двигаясь со стороны улицы Карла Маркса, не справился с управлением и допустил заезд на сквер. За рулем машины находился 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

– Специалисты выезжали на место. Пока еще оцениваем причиненный ущерб. Мы намерены добиться того, чтобы виновник ДТП возместил стоимость всех работ по восстановлению нарушенного благоустройства. Если понадобится, то готовы обратиться в суд для решения этого вопроса, – рассказал исполняющий обязанности директора МКУ «Городская среда» Антон Титков.