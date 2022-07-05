Дальневосточный банк информирует об изменении тарифов для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

АО «Дальневосточный банк» сообщил, что с 11 июля 2022 года вводятся в действие изменения в Тарифы АО «Дальневосточный банк» предоставляемые во всех офисах:

Услуги по дистанционному банковскому обслуживанию;

Пакеты услуг для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.

Подробная информация в разделе Тарифы для корпоративных клиентов или по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).