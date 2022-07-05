РУСАЛ построил вертолётную площадку для Центральной районной больницы

В Центральном районе Братска появилась вертолетная площадка, которая может принимать воздушные суда и днём, и ночью. Её построил РУСАЛ у районной больницы на месте грунтовой площадки, возможности которой были существенно ограничены. Теперь приземлиться здесь может любой борт, вплоть до Ми-26, сообщает БСТ.

- Проект выполнен по последним нормам и требованиям Росавиации. В 2021 году выполнили подготовку земельного участка, устройство железобетонного основания´- рассказывает Алексей ТЮНИН, начальник отдела зданий и сооружений Братского алюминиевого завода.- В этом году работы закончили в плане устройства световой сигнализации, видеонаблюдения, посева газона.

Заменены опоры ветроуказателей, на здании больницы установлен вертодромный маяк. Благодаря видеокамерам за происходящим на площадке можно наблюдать дистанционно. Зоны приземления и конечного этапа захода на посадку подсвечены прожекторами и заградительными огнями. Световое оборудование позволяет вертолётам приземляться здесь не только днём, но и ночью. Раньше приходилось ждать восхода солнца, чтобы эвакуировать тяжелобольного пациента.

В список тех, кому нужна экстренная помощь, чаще всего попадают беременные женщины, новорождённые, пациенты с тяжёлыми травмами или патологиями сердца. Из района пациентов везут в Братск, из Братска – в Иркутск.

- Вертолётная площадка позволяет принимать вертолёты здесь, на месте, и как можно быстрее осуществлять транспортировку пациентов в лечебные учреждения. Прошло три года от нашей земляной взлётно-посадочной площадки до современной, полностью оборудованной вертолётной площадки, - комментирует Марина СЕРЁДКИНА, главный врач Центральной районной больницы. - Это и безопасность для санитарной авиации, и скорость доставки пациентов, а скорость в данном случае – это жизнь пациентов и их здоровье. Спасибо огромное!

Реконструкция и оборудование площадки обошлись более чем в 10,5 миллионов рублей. Средства выделила копания РУСАЛ.

- Это очередной этап нашей программы поддержки социальной сферы Братска после строительства Центра помощи и спасения, после приобретения нового оборудования для медицинских учреждений города, - говорит Евгений ЗЕНКИН, управляющий директор Братского алюминиевого завода. - Это очень серьезная, многосторонняя программа. Она включает в себя не только поддержку медицины, но также поддержку и развитие образования, культуры, спорта, строительство современного жилья.

Напомним, в 2020 году в Братске и еще в шести городах Сибири и Урала по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски были построены Центры помощи и спасения для лечения больных ковидом. Именно металлурги оказали помощь в обеспечении медиков городских больниц средствами индивидуальной защиты. РУСАЛ выделяет миллионы рублей на покупку для братских больниц нового оборудования. Развивает компания и ведомственные медцентры. Так, в недавно реконструированном братском «РУСАЛ Медцентре» теперь могут проходить обследование и лечиться не только металлурги, но и члены их семей.