Премии губернатора Иркутской области получат 20 лучших учителей региона

В Приангарье определены 20 победителей конкурса на присуждение премий губернатора Иркутской области «Лучший учитель» в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

– Уже более 10 лет мы присуждаем премии учителям региона за их высокие достижения в педагогической деятельности, выразившиеся, в том числе в обучении и воспитании талантливых детей, добившихся высоких результатов на олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, смотрах, а также в развитии творческих способностей детей, – сказал Игорь Кобзев.

Рейтинг результатов конкурсного отбора эксперты составляют на основе представленных соискателями информационно-аналитических материалов по критериям, установленным в положении «О премиях губернатора Иркутской области «Лучший учитель».

В 2022 году в двадцатку победителей вошли учителя из Ангарска, Братска, Иркутска, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, а также из Заларинского, Усть-Илимского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского районов. Среди них учителя начальной школы, русского и английского языка, математики, физики, географии, истории и обществознания, физкультуры, технологии.

Размер единовременной премии составляет 100 тысяч рублей.

Она выплачивается единовременно каждому учителю, победившему в конкурсе. Среди требований к участникам конкурса – наличие среднего профессионального или высшего образования и стаж педагогической работы не менее трех лет в школе.

Кроме того, 19 учителей Приангарья в настоящее время участвуют в федеральном конкурсном отборе на получение денежного поощрения в размере двести тысяч рублей. Итоги этого конкурса станут известны в августе 2022 года.