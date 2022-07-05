Три предприятия Иркутской области получили льготные инвестиционные займы по новой программе

По 10 млн рублей получили местный производитель напитков, швейная фабрика и хлебокомбинат, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

В конце мая Фонд микрокредитования региона разработал новую программу льготного кредитования «Инвест». Сумма микрозайма – до 10 млн рублей по ставке 3-5% годовых на пять лет. Рассчитывать на такую меру поддержки могут предприниматели сферы производства. Деньги они могут направить на приобретение оборудования.

Первым в новую программу вступил братский завод «Натуральные напитки», который с 2009 года изготавливает компоты и морсы под брендом «По рецепту моей бабушки», а также напитки с кусочками фруктов и алоэ. Продукцию продают по всей России, экспортируют в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. На средства займа компания намерена запустить линию по производству жестяных банок для напитков, что, как прогнозирует руководство предприятия, поможет увеличить спрос и объем экспорта.

Направить средства инвестзайма на запуск новой кондитерской линии планирует братский «Падун-Хлеб». За счет модернизации компания автоматизирует и увеличит производство пряников и печенья. Уже много лет предприятие лидирует на рынке хлебобулочных изделий в северных территориях Иркутской области. Продукцию поставляют в детские сады и школы региона.

Еще один участник новой программы – Ангарская швейная фабрика, известный производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Последние годы на фабрике идет модернизация производства. Новое оборудование позволит увеличить объемы выпускаемой продукции и улучшить ее качество.