Выдачи ипотеки в июне выросли на 58,5% по сравнению с маем

Драйверами рынка остаются льготные программы и снижение ставок, других пока не появилось, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Российский рынок ипотеки перешел к стадии восстановления после двух месяцев просадки: в июне объем выданных кредитов на жилье вырос на 58,5% относительно мая и достиг 198,1 млрд руб. За первый летний месяц российские банки заключили с заемщиками почти 51 тыс. ипотечных договоров, что на 67,6% больше майского результата.

По сравнению с докризисным февралем объем выдач оказался ниже на 59,2%, а относительно марта, когда ипотечный рынок еще не столкнулся с проявлениями кризиса, — на 62,7%. Количество новых ипотечных кредитов в июне уступает показателям февраля—марта в 2,7–3,2 раза. Другие держатели аналогичной статистики — Объединенное кредитное бюро и Национальное бюро кредитных историй — не ответили на запросы РБК.

«Рост рынка в июне был обусловлен заметным снижением ставок как в целом по системе с фактически заградительных уровней марта—мая, так и по программе льготной ипотеки, которая, вероятно, и выступила ключевым драйвером выдач», — говорит директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По данным «Дом.РФ», на 1 июля средневзвешенная ставка в топ-20 банков по рыночной ипотеке на новостройки составляла 10,72%, а по ипотеке на готовое жилье — 10,83% (.pdf). Это уже ниже докризисного уровня (11,68 и 11,59% соответственно). 17 июня президент Владимир Путин предложил снизить предельно допустимую ставку по льготной ипотеке на новостройки — с 9 до 7% годовых.

Некоторые игроки стали предлагать дополнительные скидки по льготным программам, что также снижает общие ставки на рынке и стимулирует выдачи, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин.