По мнению россиян, к 1 сентября доллар вырастет на 15% по отношению к рублю

Евро — на 30%.

Народный прогноз к 1 сентября: 61,67 рублей за доллар и 73,61 рублей за евро. За динамикой курса американской валюты следит каждый четвертый, европейской — лишь каждый пятый. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За новостями о динамике курса доллара следят 27% россиян, а, например, в начале пандемии в марте 2020 года, таковых было 36%. Стоимость евро сегодня интересует лишь 20% опрошенных.

Мужчины следят за перипетиями на валютной бирже чаще женщин. Интерес к динамике курсов растет с увеличением уровня доходов респондентов.

Народный прогноз предрекает доллару и евро рост к 1 сентября. Так, по средним расчетам стоимость американской валюты вырастет до 61,67 рублей, европейской — до 73,61 рублей (+15 и 30% соответственно к курсам ЦБ на 4 июля). При этом среднестатистический россиянин уже не верит в возможность увеличения курса до пиковых значений, которые мы наблюдали в период локдауна. Поживем — увидим: относительно курса на 10 января этого года народный прогноз оказался неточным: доллар стоил почти на 7 рублей ниже предсказанного, евро — на 8 рублей.