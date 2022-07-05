Металлургические гиганты «Норникель» и UC Rusal вернулись к идее слияния

«Норильский никель», мировой лидер по производству палладия и высокосортного никеля, согласился вернуться к идее слияния с крупнейшим в мире производителем алюминия (за пределами Китая) UC Rusal. Об этом в интервью РБК рассказал президент и крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин.

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства UC Rusal, — обсудить слияние между компаниями «Норильский никель» и UC Rusal, — сказал бизнесмен. — И я сегодня (интервью проводилось 4 июля. — РБК) направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало обсуждения процесса слияния с UC Rusal».

UC Rusal и «Норникель» начали обсуждать слияние после того, как в 2008 году UC Rusal, основанный Олегом Дерипаской, приобрел 25% акций «Норникеля». Однако к ноябрю 2017 года основные владельцы компаний полностью отказались от этой идеи. «Мы с Олегом [Дерипаской] сошлись, что UC Rusal и «Норникель» — разные предприятия и разные компании и какой-либо синергии между ними не видно, — говорил тогда Потанин. — Поэтому они будут в среднесрочной перспективе самостоятельно развиваться».

«Норникель» по-прежнему не видит каких-либо производственных синергий с UC Rusal, говорит Потанин. «Здесь (у «Норникеля». — РБК) богатая руда, дешевая электроэнергия [у UC Rusal], разные у нас конкурентные преимущества и разные системы производства», — признает бизнесмен. Однако слияние двух компаний позволит создать «национального чемпиона», подчеркивает он и приводит следующие аргументы.