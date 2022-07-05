Экологический проект «360» расширяет географию

Компания En+ Group в 2022 году вводит новые форматы экоактивности и расширяет географию волонтерского проекта «360». Так, впервые к эко-инициативе компании присоединятся волонтёры трёх городов – Улан-Удэ, Северобайкальска и Красного Чикоя. Также мероприятия традиционно пройдут в Иркутске, Усть-Илимске, Братске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде: всего в девяти городах России. Кроме того, в этом году компания запускает масштабный online-экомарафон и открывает online-магазин «Мир со знаком плюс».

Волонтерский проект «360» – это часть комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Ее главная цель – защита озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. Инициатором проекта был основатель En+ Group, общественник Олег Дерипаска. Проект включает в себя эко-акции у водоемов в регионах России, online-экомарафон и уборку на озере Байкал со стороны Иркутской области и Республики Бурятия. В этом году в рамках «360» художники украсят улицы городов-участников проекта граффити на экологическую тематику. Еще одним нововведением стало открытие online-магазина «Мир со знаком плюс» в социальных сетях. За выполнение заданий экомарафона участники будут получать баллы, которые в дальнейшем смогут обменять на полезную экопродукцию магазина.

Основные очные мероприятия акции пройдут 13 августа. Планируется, что в них примут участие более 3 000 волонтеров. Активисты проведут уборку и сортировку мусора, а также обустроят местную туристическую инфраструктуру: установят пикниковые группы и информационные стенды, построят экотропы и посадят саженцы растений. В прошлом году на аналогичных акциях волонтеры «360» собрали 30 кузовов самосвалов общего мусора и отправили на переработку в совокупности более 2 500 кг стекла, металла и пластика. Участники высадили 772 дерева, установили 5 информационных стендов и обустроили 1 зону отдыха.

В преддверии очных мероприятий с 18 июля по 7 августа в online-формате будет организован масштабный экомарафон. Участникам предстоит выполнить 21 задание, направленное на приобретение полезных экопривычек. Регистрация стартовала 4 июля на официальной странице «Мир со знаком плюс» ВКонтакте.

Вера Курочкина, заместитель генерального директора En+ Group, отметила:

«En+ Group проводит проект «360» уже в двенадцатый раз. Из года в год мы видим, как проект активно развивается, к нашей эко-инициативе присоединяется все больше людей. Сегодня это уже не локальная корпоративная акция, а масштабное экологическое движение, объединяющее целые регионы. В этом сезоне к «360» присоединились города Республики Бурятия, что особенно ценно для улучшения экологического состояния озера Байкал. Искренне благодарим всех участников проекта за их неравнодушие и надеемся на плодотворную работу в этом сезоне!».

За время существования «360» эковолонтерами стали порядка 150 500 человек. С их помощью было убрано более 4500 т мусора в различных регионах России. Весь мусор утилизирован и частично переработан. В 2021 году проект получил международное признание и был удостоен премии стран БРИКС по достижению целей устойчивого развития.