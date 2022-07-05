Москвичи покупают вторичку в Крыму

Эксперты агентства недвижимости «ДОМУС» проанализировали динамику спроса на недвижимость в Крыму со стороны клиентов из Москвы.

Спрос на покупку недвижимости в Крыму со стороны клиентов из Москвы в мае снизился на 6,13% относительно апреля. Больше всего интерес столичных клиентов снизился на новое жильё, минус 26,3%. При этом интерес к вторичному жилью со стороны клиентов из главного мегаполиса страны в мае, наоборот, вырос на 19,3%.

В мае 2022 года спрос на покупку жилья на полуострове со стороны жителей Москвы сократился на 34,58% относительно мая прошлого года. Снижение коснулось как вторичного (-16,2%), так и первичного рынков (-48,9%).

В целом, за период с января по май 2022 года, единственным сегментом, который показал рост числа покупательских запросов из Москвы, стал вторичный. Здесь за пять месяцев количество запросов выросло на 1% относительно аналогичного периода. В сегменте же новостроек зафиксировано снижение на 38,46%.

Пик спрос на вторичную недвижимость в 2022 году со стороны клиентов из Москвы пришёлся на март. В этом месяце количество запросов оказалось на 34,6% выше среднемесячного числа обращений.

«Среди основных причин того, почему вторичка более востребована, можно выделить то, что на первичном рынке региона есть дефицит предложения, который стал причиной роста цен и вымыванию интересных предложений. Кроме того, резко выросла стоимость отделки и стройматериалов. Также причиной можем назвать то, что увеличилось клиентов, которые хотят недвижимость здесь и сейчас», – отметил генеральный директор агентства недвижимости «ДОМУС» Геннадий Рудаков.

Эксперт добавил, что, как правило, москвичей интересуют объекты в недавно сданных домах с относительно свежими ремонтами, максимальным уровнем заселённости, чтобы не испытывать дискомфорт от соседских ремонтов, а также с хотя бы минимальной инфраструктурой.