Объем выдачи автокредитов в 2022 году снизился за год на 40,9%

А по сравнению с «пандемийным» 2020 годом, напротив, вырос на 11,9%.

По данным Национального бюро кредитных историй (есть у SIA.RU), в январе-мае 2022 года было выдано автокредитов на сумму 257,3 млрд. руб. или на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по сравнению с первыми 5 месяцами «пандемийного» 2020 года объем выданных автокредитов в начале текущего года, напротив, увеличился на 11,9% (в январе – мае 2020 года – 230,1 млрд руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ за 5 месяцев 2022 года отмечен в:

Москве (32,5 млрд руб.),

Московской обл. (20,9 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (17,9 млрд руб.),

Краснодарском крае (12,0 млрд руб.),

Республике Татарстан (9,8 млрд руб.).

Стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-мае 2022 года самую серьезную динамику снижения объемов выданных автокредитов продемонстрировали:

Свердловская обл. (-53,1%),

Самарская обл. (-48,9%),

Челябинская обл. (-48,5%),

Ленинградская обл. (-46,5%),

Пермский край (-45,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 41,8% и 42,9% соответственно.

«В целом, нынешняя ситуация с выдачей автокредитов напоминает «карантинную» весну 2020 года, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – При этом по сравнению с «пандемийным» 2020 годом объемы выдачи кредитов на покупку автомобилей в текущем году даже выше. Однако в сравнении с прошлым годом падение выдачи в этом сегменте весьма существенно, и объясняется не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей. При этом стоит отметить, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. Однако, в целом, банки придерживаются консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают автокредиты тем из них, значение Персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне. При этом несмотря на активное снижение Банком России ключевой ставки, ведущее к удешевлению кредитов, ситуация в розничном кредитовании все еще остается неустойчивой и зависимой от экономической ситуации в стране и мире».